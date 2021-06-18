رئيس الزمالك يتحدث عن أزمة ساسي

وقال لبيب :” يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك”.

وتابع رئيس اللجنة في تصريحات تلفزيونية:” يهمنا بقاء ساسي ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتي الآن لا يوجد رد علينا”.

وكشف لبيب أن نفس الأمر بالنسبة للاعب أشرف بن شرقي وأي لاعب أخر بالفريق، مشيراً إلى أن النادي هو من يصنع النجوم ومن يرتدي فانلة الزمالك ويتألق يكون لاعب في المنتخب الوطني فالزمالك هو من يصنع النجوم وشرف لأي لاعب ارتداء فانلة الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية الأخرى .

أكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.