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خبير استراتيجي: 24% من أعضاء داعش حاصلين على مؤهلات عليا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تنظيم داعش التفكيري قام خلال الـ7 سنوات على استراتجية تدعى استراتيجة إدارة التوحش، بينما اعتمدوا خلال الفترة الحالية على استراتيجية جديدة تقوم على الضربات الخاطفة والعمليات النوعية واغتيال لرتب عسكرية كبيرة والاعتماد على العمليات العسكرية الصغيرة.

وأضاف "البحيري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 79 ألف عنصر داعش في سوريا والعراق، كما أن داعش اعتمدت على الهجوم على السجون بـ3 عمليات خلال العام الجاري، مؤكدًا أن التعليم يؤدي للتطرف العنيف، حيث إن 24% من أعضاء داعش حاصلين على مؤهل عالي و43% حاصلين على مؤهل متوسط، إذ إن التعليم الخاطئ يؤدي للتطرف العنيف وقلة التعليم تؤدي إلى التطرف فقط.

وأوضح أن داعش في أقل من اسبوع انشأ 180 قناة على "تليجرام"، وعدد المتابعين وصل لـ123 ألف متابع، منوهًا على أن هناك قوتين لمواجهة داعش، القوة الأولى هي التحالف الدولي لمكافحة داعش في سوريا وانسحبت بسبب اوضاع كورونا.

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