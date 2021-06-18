نجم الأهلي يحدد شرطه للرحيل

اشترط المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تلقي عرضًا أوروبيًا مناسباً من أجل الموافقه على الرحيل من القلعة الحمراء.





وتلقى أليو ديانج اكثر من عرض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مع المارد الأحمر.





حيث يرغب ديانج فى خوص تجربه احتراقيه فى أوروبا، و ليس الهدف فى الوقت الحالي هو الحصول على المكاسب المادية.





ورفض ديانج الموافقه على العروض التى تلقاها للاحتراف فى الدوريات الخليجة، بعدما فاوضت أندية القمة فى السعودية و الامارات اللاعب الذي نجح فى جذب الأنظار إليه.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



