Advertisements

باحث: داعش ضعيف جدا الآن ويركز على إفريقيا وآسيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:39 ص
تنظيم داعش
تنظيم داعش
أمنية فوزي
Advertisements
قال أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قوات التحالف في مواجهة التنظميات الارهابية مثل داعش ضعيف جدًا ويتواجد على الورق فقط، مشيرًا إلى ان هناك تحالفًا نشأ ومصر جزء منهم ولا يوجد استراتيجية لمواجهة داعش في إفريقيا.

وأضاف "البحيري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الربط بين أفرع داعش الأربعة؛ للسيطرة على إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن داعش يركز الآن على افريقيا وآسيا وأماكن غير تقليدية، متابعًا: "تنظيم داعش بنى نفسه على ما تبقى من تنظيم القاعدة"، كما أن الخلاف السياسي والأسباب الفقهية سبب خضام التنظيمان.

وأوضح أن القاعدة تبنت فكرة العدو البعيد، بينما اعتمد تنظيم داعش على المسلم القريب وهو غير السني والملتزم واستهدفوا زعماء الطرق الصوفية والشيعة في العراق، كما أن هناك خلافًا فقهيًا كبيرًا بين التنظيمان، حيث إن القاعدة كافرة في وجه نظر داعش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر داعش بوابة الفجر الفجر الإرهاب

أخبار تهمك

تطورات مفاوضات برشلونة مع ديباي

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من مصطفى قمر بعد زفاف ابنه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

التعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

تشيلسي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم الأهلي يحدد شرطه للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 37 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الإفتاء: "القاعدة" تمثِّل التهديد الأول والأخطر على دول مجموعة الساحل الخمس وشمال إفريقيا

هل ستظهر جماعات إرهابية جديدة على خطى داعش؟

ما قبل مقتل نجل بن لادن.. وثائق تكشف العلاقة السرية بين قطر وإيران والقاعدة

بعد إقراره بمقتل "البغدادي".. معلومات لا تعرفها عن زعيم "داعش" الجديد

باحث: حصيلة ضحايا الإرهاب في الوادي والدلتا "صفر"

عائشة نصار تكتب: التنظيم بـ٧ أرواح.. رعب عالمى من عودة داعش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

تطورات مفاوضات برشلونة مع ديباي

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة