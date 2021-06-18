Advertisements
باحث: داعش ضعيف جدا الآن ويركز على إفريقيا وآسيا
الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:39 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال أحمد كامل البحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قوات التحالف في مواجهة التنظميات الارهابية مثل داعش ضعيف جدًا ويتواجد على الورق فقط، مشيرًا إلى ان هناك تحالفًا نشأ ومصر جزء منهم ولا يوجد استراتيجية لمواجهة داعش في إفريقيا.
وأضاف "البحيري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الربط بين أفرع داعش الأربعة؛ للسيطرة على إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن داعش يركز الآن على افريقيا وآسيا وأماكن غير تقليدية، متابعًا: "تنظيم داعش بنى نفسه على ما تبقى من تنظيم القاعدة"، كما أن الخلاف السياسي والأسباب الفقهية سبب خضام التنظيمان.
وأوضح أن القاعدة تبنت فكرة العدو البعيد، بينما اعتمد تنظيم داعش على المسلم القريب وهو غير السني والملتزم واستهدفوا زعماء الطرق الصوفية والشيعة في العراق، كما أن هناك خلافًا فقهيًا كبيرًا بين التنظيمان، حيث إن القاعدة كافرة في وجه نظر داعش.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements