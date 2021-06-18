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عقبة وحيدة تواجه برشلونة لتجديد عقد ميسي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:05 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
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مازال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، واثقا من تجديد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، حيث يشدد على إقناعه بالبقاء في كامب نو. 

وينتهي عقد ميسي الحالي مع برشلونة في 30 يونيو الجاري، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أنه على وشك التمديد مع النادي لمدة عامين.

ورغم ذلك، لم تكتمل المفاوضات بعد، لكن لابورتا أشار إلى أنه "هادئ" حيال الموقف.   

وتحدث لابورتا خلال عرض الفيلم الوثائقي، الذي بثته محطة (تي في 3) عن ميسي ، قائلا "إنه يريد البقاء".

وأكد لابورتا "أنا لا أفكر بالرفض. لكن هذا ليس بالأمر السهل. سنفعل ما في وسعنا".

وفي حال مدد ميسي /33 عاما/ تعاقده مع برشلونة ، فسيكون ذلك نهاية رائعة للأشهر الـ12 الماضية، التي شهدت توجيه اللاعب صدمة لكرة القدم العالمية من خلال إعلانه رغبته في الرحيل قبل الموافقة على البقاء.

وأضاف لابورتا: "لا داعي لإغرائه، فهو عازم، إذا كانت هناك سلسلة من الظروف، على البقاء".

ويلعب ميسي حاليا مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) في البرازيل، حيث سجل هدفا من ركلة حرة خلال تعادل منتخب بلاده 1 / 1 مع تشيلي في مستهل مباريات منتخب (راقصو التانجو) بالمسابقة القارية. 

وكشف لابورتا أن سيرخيو أجويرو، الذي انضم مؤخرا لبرشلونة بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي، يقوم بواجبه لضمان التزام زميله الأرجنتيني مع الفريق الإسباني. 

وأوضح لابورتا: "أجويرو يطالب ميسي كل يوم بتجديد التعاقد، حيث يقول له: (وقع على العقد الجديد، سنلعب معا)".

وأضاف رئيس برشلونة :"من الناحية الاقتصادية، جعل (ميسي) الأمر سهلا للغاية، لكن لوائح اللعب المالي النظيف هي ساحة معركة أخرى".

وتوج ميسي هدافا للدوري الإسباني في الموسم المنقضي برصيد 30 هدفا أحرزها في 35 مباراة، حيث يعد هو الهداف التاريخي لبرشلونة.

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