بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التفاصيل كالتالي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح "60: 70 كم\ س" وارتفاع الموج "3:5 متر".

