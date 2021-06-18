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بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس نهاية الأسبوع

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 18 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح "60: 70 كم\ س" وارتفاع الموج "3:5 متر".
بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس نهاية الأسبوع
بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس نهاية الأسبوع

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