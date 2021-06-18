تحت شعار لابديل عن الفوز الحمام يواجه بني عبيد بالقسم الثاني



يواجه فريق الحمام المطروحي اليوم الجمعه في الرابعة عصرا بملعب مركز شباب الحمام فريق بني عبيد في إطار مباريات الجولة ال28 للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



ويدخل الحمام اللقاء ولابديل له عن الفوز للهروب من خطر الهبوط بعد إحتلاله المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة .



ويسعي الحمام بقيادة طارق الصاوي في الفوز في المباراتين القدامتين علي ملعبه علي بني عبيد ودمنهور لزيادة فرصه في البقاء بالقسم الثاني.



بينما يسعي بني عبيد بالعودة من مطروح بثلاث نقاط لتجديد أماله في البقاء بالقسم الثاني حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة بعد الفوز برباعية الجولة الماضية علي بيلا.