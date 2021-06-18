برشلونة يسعى لحسم مصير نجميه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المنتظر برشلونة الإسباني أن يحسم مصير نجمين في صفوف الفريق خلال الأسابيع المقبلة.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في التخلص من نجم كبير من الأسماء المحسوبة في خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الفكرة هي بيع واحد من الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي مع صعوبة بيع البرازيلي فيليب كوتينيو الذي قد يقوم النادي الكتالوني بإعارته لأحد الأندية.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أمامه خيارين في هذا الإتجاه إما التخلص من ديمبيلي في حالة عدم تجديد عقده أو بيع جريزمان.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يُريد بيع أحد النجمين الفرنسيين لإفساح المجال لأسماء أخرى حتى تشارك باستمرار مثل الوافدين الجدد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي والعائد من الإصابة أنسو فاتي.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن السبب الآخر هو أن البرسا يرغب في التخلص من عبئ مالي بسبب الراتب المرتفع للاعبين بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال التي ستأتي من صفقة البيع.



