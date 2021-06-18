وزير قطاع الأعمال: 50 ألف جنيه حافز لشراء السيارة الكهربائية الجديدة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم البدء في إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة في عام 2022.



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السيارة الكهربائية ستنتج على ثلاث فئات وفقًا لسعة الموتور.



وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه يمكن شحن السيارة الكهربائية من المنزل، لافتًا إلى أن هناك 50 ألف جنيه حافز لشراء السيارة الكهربائية الجديدة من الحكومة، متابعًا: "الحكومة هتعطي 50 ألف جنيه كاش حافز للمشتري".

