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محمد حليم يعلن قائمة حرس الحدود استعدادا للأوليمبي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:39 ص
بوابة الفجر
بسنت علام
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يخوض حرس الحدود في الرابعة من عصر اليوم الجمعة مباراة هامة أمام الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الثامنة وعشرون من المجموعة الثالثة بالقسم الثاني والتي يستضيفها ملعب الأوليمبي.

وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود قائمة الفريق استعدادًا لهذه المواجهة وضمت القائمة 20 لاعبًا جاءت أسمائهم كالتالي:

حراسة المرمى: علي فرج _ محمد فوزي.

الدفاع: محمدرضا _ محمد عبد الله حكه _ مصطفي جمعة _ محمود جمعة _ محمود عبده _ خالد سامي.

الوسط: حامد خالد الجابري _ غريب ياسر _ أحمد فيلكس _ وليد عادل _ أحمد قطاوي _ مؤمن إبراهيم.

الهجوم: محمد عيد _ محمود أبو جودة _ مصطفى زيكو _ يوسف علاء _ مصطفي صبحي _ أحمد حسني.

ويسعى حرس الحدود في الفوز بالمباراة للحفاظ على قمة المجموعة التي تمكن من الوصول إليها بعد أن جمع 58 نقطة بينما الأوليمبي يتواجد في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

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