Advertisements

وزير الاتصالات: بحثنا مع العراق حول إقامة شركة للتحول الرقمي (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:10 ص
عمرو طلعت
عمرو طلعت
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه عرض على العراق إقامة شراكة عراقية مصرية مشتركة والبدأ في مشروعات التحول الرقمي، وميكنة الخدمات في العراق الشقيق.

وتابع وزير الاتصالات، خلال كلمة مذاعة بنشرة "التاسعة"، على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن التعاون بين العراق والمصر سيكون في الربط البياني، وتقدم خدمات الاتصالات، والدعم التبادلي في مجال الاتصالات الدولية.

من جانبه قال أركان شهاب، وزير الاتصالات العراقي، إن الربط بين الكابلات البحرية المصرية والعراقية يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية، كونه سيجعل البلدين وحدة واحدة في تبادل المعلومات، مشيرًا إلى ان هذا التعاون لن يكون حبرًا على ورق، وسيتم العمل على تفعيله على أرض الواقع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر العراق الاتصالات

أخبار تهمك

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مصطفى قمر بعد زفاف ابنه

منذ 36 دقيقة

نجم الأهلي يحدد شرطه للرحيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من نجم بيراميدز

منذ ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين

بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي يعرب عن تقديره لنشاط شركة "سيسكو سيستمز" بمصر

الاتصالات وقطاع الأعمال يوقعان بروتوكول لتنفيذ مشروع التحول الرقمي للشركات

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم العالي رقمنة المستشفيات الجامعية

"التموين" تعلن موعد إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على البوابة الإلكترونية

عاجل .. إتاحة خدمات وزارة الكهرباء عبر منصة مصر رقمية

مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

أول تعليق من مصطفى قمر بعد زفاف ابنه

01:58 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة