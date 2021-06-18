وزير الاتصالات: بحثنا مع العراق حول إقامة شركة للتحول الرقمي (فيديو)

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه عرض على العراق إقامة شراكة عراقية مصرية مشتركة والبدأ في مشروعات التحول الرقمي، وميكنة الخدمات في العراق الشقيق.



وتابع وزير الاتصالات، خلال كلمة مذاعة بنشرة "التاسعة"، على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن التعاون بين العراق والمصر سيكون في الربط البياني، وتقدم خدمات الاتصالات، والدعم التبادلي في مجال الاتصالات الدولية.



من جانبه قال أركان شهاب، وزير الاتصالات العراقي، إن الربط بين الكابلات البحرية المصرية والعراقية يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية، كونه سيجعل البلدين وحدة واحدة في تبادل المعلومات، مشيرًا إلى ان هذا التعاون لن يكون حبرًا على ورق، وسيتم العمل على تفعيله على أرض الواقع.

