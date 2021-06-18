خالد قاسم: مصر بنت 20 مدينة جديدة خلال الـ7 سنوات الماضية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات قومية يمثل حجر الزواية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتجربة مصر هي تجربة رائدة في تطوير مسروعات البنية التحتية وتعد مثال يسعدنا مشاركته مع الدول الأفارقة.



وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه خلال الـ7 سنوات الماضية تم بناء حوالي 20 مدينة جديدة وهي حوالي 90% من عدد المدن التي تم بنائها خلال الـ50 عاما الماضية.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بدأت أعمال المجلس التنفيذي في المقر الجديد لشمال أفريقيا في القاهرة بالنزهة، بحضور وزارء التنمية المحلية الأفارقة مع اللواء شعراوي" ومحافظ القاهرة.



وأردف، أن طريق القاهرة كيب تاون قارب على الانتهاء، ومصر نفذت الالتزام الخاص بها لمسافة 1700 كيلو متر مربع، المتمثل في الطريق الصحراوي الغربي.

