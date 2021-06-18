موسيماني يستقر على مشاركة الشحات بديلا لـ أفشة أمام الترجي









استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على توظيف حسين الشحات تحت رأس الحربة أمام الترجي الرياضي التونسي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





مشاركة الشحات أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا





وكشف مصدر داخل الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يستقر على مشاركة محمد مجدى أفشة فى التشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في ظل وجود تخوفات من تعرضه لأى إصابة جديدة.





وأوضح المصدر أن حسين الشحات، دخل ضمن قائمة المرشحين بقوة للمشاركة تحت رأس الحربة فى مواجهة الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا حال عدم تواجد محمد مجدى أفشة.



