Advertisements

موسيماني يستقر على مشاركة الشحات بديلا لـ أفشة أمام الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على توظيف حسين الشحات تحت رأس الحربة أمام الترجي الرياضي التونسي بدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاركة الشحات أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لم يستقر على مشاركة محمد مجدى أفشة فى التشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في ظل وجود تخوفات من تعرضه لأى إصابة جديدة.

وأوضح المصدر أن حسين الشحات، دخل ضمن قائمة المرشحين بقوة للمشاركة تحت رأس الحربة فى مواجهة الترجي الرياضي التونسي بذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا حال عدم تواجد محمد مجدى أفشة.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مساء السبت المقبل لمواجهة الترجي الرياضي التونسي بدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يحدد شرطه للرحيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يسعى لحسم مصير نجميه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منذ ساعة و 6 دقيقة

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

التعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة