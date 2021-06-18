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دبلوماسي سابق عن زيارة رئيس المخابرات طرابلس: رسالة لمن يهمه الامر

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الاسبق، إن زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا، واجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الديبية والقائم العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، هي رسالة قوية لمن يهمه الأمر.

وتابع "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، أن مصر تدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وتامين الاستحقاقات المقبلة وفقًا لخارطة الطريق، وفي مقدمة هذه الاستحقاقات إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن اخراج المرتزقة من ليبيا من شأنه ان يساعد في تحقيق المصالحة الليبية، ويساعد على إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل.

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