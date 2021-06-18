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باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم إنتر ميلان

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتقديم عرضاً جديداً من أجل التعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن باريس سان جيرمان يخطط لتقديم عرضاً تبلغ قيمته 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي علماً بأن النيراتزوري يرغب في الحصول على 80 مليون.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن تشيلسي الإنجليزي على إستعداد للتعاقد مع حكيمي عن طريق تقديم مبلغ مالي بالإضافة إلى بطاقة إيمرسون بالميري أو زاباكوستا وماركوس ألونسو.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن وكيل أعمال النجم المغربي كان قد أكد في تصريحات صحفية أن موكله سيرحل عن النادي الإيطالي في الصيف الحالي بسبب حاجة إنتر ميلان إلى السيولة المالية.




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