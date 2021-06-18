بالأبيض.. ندى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ندى موسى متابعيها وجمهورها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.







وظهرت ندى موسى، بإطلالة جذابة وشقية، حيث اعتمدت على تيشرت أبيض وبنطلون جينز، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :مشاء الله - منورة - قمر أوي".







وكانت آخر أعمال ندى موسى مسلسل “بين السما والارض” بطولة الفنان هانى سلامة والذى عرض فى الموسم الرمضانى الماضى.