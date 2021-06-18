أول تعليق من مصطفى قمر بعد زفاف ابنه

شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره ومحبيه فيديو له من حفل زفاف ابنه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام .



وعلق مصطفى قمر على الفيديو قائلا “ الحمدلله زفيت ابني علي عروسته وبحضور أجدع الصحاب والحبايب صلوا علي سيدنا النبي وباركولي ”.



وكان قد احتفل مصطفى قمر، أمس بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين.





يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.