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تركي آل الشيخ يتعاقد مع الشركة العالمية Designs 500

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تعاقده مع الشركة العالمية Designs 500 لتطوير موقع #هيئة_الترفيه ومنصة وتطبيق "عيشها" بأفضل التقنيات الحديثة".وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ونشر تركي، مقطع ڤيديو للترويج عن الخدمات والمشاريع التي تنطلق في القريب العاجل.

وعلق على المقطع قائلَا،:"تلقيت العديد من الملاحظات منكم لذلك وقعنا مع الشركة العالمية 500 Designs واللي اشتغلت على مشاريع مميزة، لتطوير موقع #هيئة_الترفيه ومنصة وتطبيق "عيشها" بأفضل التقنيات الحديثة".

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