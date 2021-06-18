تركي آل الشيخ يتعاقد مع الشركة العالمية Designs 500





أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تعاقده مع الشركة العالمية Designs 500 لتطوير موقع #هيئة_الترفيه ومنصة وتطبيق "عيشها" بأفضل التقنيات الحديثة".وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ونشر تركي، مقطع ڤيديو للترويج عن الخدمات والمشاريع التي تنطلق في القريب العاجل.



