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تعرف على تفاصيل شخصية هشام ماجد فى مسلسل "عودة الأب الضال"

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يُشارك الفنان هشام ماجد في مسلسل "عودة الأب الضال"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويُجسد هشام ماجد خلال أحداث مسلسل "عودة الأب الضال"، شخصية مدير أعمال الفنان بيومي فؤاد، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

مسلسل "عودة الأب الضال" من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وهو بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين، محمد عبد الرحمن.



كما يستعد الفنان هشام ماجد لخوض بطولة عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "حامل اللقب"، والذي يعد أول فيلم يشارك في بطولته دون صديقه الفنان شيكو، وتشاركه فى البطولة النجمة دينا الشربيني.

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