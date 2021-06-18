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ريهام حجاج: لم أكن أرغب الزواج حتى قابلت محمد حلاوة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة على الإعلامية بوسي شلبي، في لقاء خاص وحصري عبر شاشة قناة النهار، ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لريهام منذ أكثر منذ أكثر 6 سنوات.


وكشفت ريهام في بداية اللقاء عن بداية قصة حبها لرجل الأعمال محمد حلاوة حيث قالت: "لم أكن أرغب في الزواج، حتى قابلت محمد، وجدت فيه مواصفات شريك حياتي التي كنت أتمناها، وعلى الرغم من المشاكل التي لاحقتنا في البداية، إلا أنني لا استطيع الاستغناء عنه".


وتابعت: "محمد لم يكن أول رجل غني يطلب الزواج مني، كما أنني لم أكن أجمل امرأة شاهدها في حياته، وعندما اسمع تلك الأقاويل أتعجب ممن يرددها، وذلك لأنهم لا يدركون أن الرجل الغني هو رجل ناجح وربنا أراد أن يكرمه بسبب اجتهاده في عمله.


واختتمت ريهام حجاج: "الناس حاليًا لا تهتم بما يحدث من الرجال الذين يعنفوا زوجاتهم وتلك المشاكل التي نشاهدها في محاكم الأسرة، ولكن ما يلفت انتباههم هو الرجل الصالح الذي يعامل زوجته برفق هو من نصنع له حملات ضده على السوسيال ميديا".



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