حمد إبراهيم يوضح مستقبل إيهاب جلال مع الإسماعيلي













أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال، لم يتخذ بعد القرار النهائي سواء بالاسمترار على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم القادم من عدمه.





وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها إبراهيم لبرنامج البريميو أوضح أن تعاقد الجهاز مع الدراويش لمدة ستة أشهر فقط، وينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن يتم طرح فكرة البقاء أو الرحيل.





وأشار، " لا أعلم أي شيء حول تلقي إيهاب جلال عرض لتدريب نادي بيراميدز خاصةً أننا ملتزمون بتعاقده مع الدراويش".







