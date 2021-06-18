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موعد مباراة السويد ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد المنتخب السويدي بقيادة المدرب جان أندرسون، لمواجهة نظيره المنتخب السلوفيكي في إطار الجولة الثانية لمجموعات يورو 2020.

وتقام المباراة اليوم الجمعة المقبلة الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري على ملعب أفيفا في العاصمة الايرلندية.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويرغب لاعبو المنتخب السويدي لاقتناص الثلاث نقاط، لتعويض التعادل الأخير أمام منتخب إسبانيا، دون أهداف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد لاكارتوخا باشبيلية.


ويحتل المنتخب السويدي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.


وتذاع مباراة السويد وسلوفاكي عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري ليورو 2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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