موعد مباراة السويد ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا يورو 2020

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موعد مباراة السويد ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا يورو 2020
الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:59 ص
غدير أحمد
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يستعد المنتخب السويدي بقيادة المدرب جان أندرسون، لمواجهة نظيره المنتخب السلوفيكي في إطار الجولة الثانية لمجموعات يورو 2020.
وتقام المباراة اليوم الجمعة المقبلة الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري على ملعب أفيفا في العاصمة الايرلندية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
ويرغب لاعبو المنتخب السويدي لاقتناص الثلاث نقاط، لتعويض التعادل الأخير أمام منتخب إسبانيا، دون أهداف في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ستاد لاكارتوخا باشبيلية.
ويحتل المنتخب السويدي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.
وتذاع مباراة السويد وسلوفاكي عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري ليورو 2020 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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