18 كاهنًا يصلون من أجل طلبة الثانوية العامة

شهدت كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بالمنيا، قداسًا خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة والتعليم الفني، ترأسه

دالأنبا مكاريوس وشاركه فيه، 18 من الآباء كهنة الايبارشية.

وتلى ذلك كلمات تشجيعية، ونصائح متعددة حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحان، والثقة بالله والنفس.

وقد وصل عدد المشاركين في اللقاء إلى حوالي 900 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقد وصل عدد المشاركين في اللقاء إلى حوالي 900 طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإجراء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية مشدده.

وقد استعدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بإعداد اللجان ومراقبة اللجان، كذلك أعمال التعقيم والنظافة لاستقبال الطلاب فى لجان الامتحانات التى تم تخصيصها فى المدارس المختارة، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لخروج الامتحان فى صورة جيدة.





نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 برقم الجلوس





وبالفعل بدأت عدد محافظات الجمهورية في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2021 وذلك عبر موقعها الرسمي وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح.





طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 الترم الأول





كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمام الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2021





ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب من هنا ثم الضغط على كلمة عرض النتيجة.





وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية.





ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية:

1- لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





2- الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.



