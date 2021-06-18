"ثابت" لمحمد رمضان تتخطي مليوني مشاهدة فى يومين

استطاع الفنان محمد رمضان أن يتخطي ال 2 مليون، بفيديو كليب "ثابت"، بعد طرحه بأيام قليلة عبر قناته الرسمية باليوتيوب.



وحرص محمد رمضان، على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة “ثابت” وتصدرها التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”، وذلك عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن أغنية "ثابت" كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.