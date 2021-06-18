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رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نفذت أجهزة حي عين شمس برئاسة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملة ازالات مكبرة حتى سطح الأرض بمنطقة جسر السويس، وذلك تنفيذًا للقيادات السياسية والتصدي للبناء المخالف.


وشملت الحملة التي قادها رئيس الحي، مناطق جسر السويس بجوار محطة المترو - ميدان ومسجد كريم وشارع عزيز المصري.

وفي سياق أخر، تابع رئيس الحي حملة لرفع الاشغالات وتطوير مناطق ومحاور وتوسعات الشوارع والطرق بالحي
في مناطق كوبري عين شمس وطريق المترو وشارع اساس الهجانة وشارع العشرين، بالإضافة إلى أعمال الرصف والإنارة التي يقوم بها ادارات الحي.

حيث اصدر تكليفات لجميع إدارات الحي بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة عين شمس بسرعة التعامل مع المخالفات وضبط مرتكبيها وتحويلهم للنيابات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشرقية.




رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة
رئيس حي عين شمس يوجه بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابات المختصة

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