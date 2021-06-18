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رضا عبد العال يكشف عن اللاعب الأفضل فى الزمالك أمام أسوان

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك لم يظهر بالشكل المطلوب خلال الشوط الأول أمام أسوان مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة . 

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  
الشوط الأول من مباراة الزمالك و أسوان كان عبارة عن '' عك كروي '' كما أن هناك علامات استفهام حول التشكيل الأساسي الذي خاض به الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة وعلى رأسهم مروان حمدي و أحمد عيـد ، ولم يتحسن الآداء إلا بدخول نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا الذي أظهر بصماته سريعاً ونجح في المساهمة في الهدفين الثاني والثالث للقلعة البيضاء .

واختتم عبد العال : أحمد عيد لا يصلح نهائياً للعب بصفوف الزمالك ، فلا أعلم كيف تم تصعيد هذا اللاعب من قطاع الناشئين بالنادي ، فهو بعيد كل البعد عن مواصفات الظهير الأيمن الذي يليق بالفريق الأبيض .

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