توتنهام يستقر على أولى صفقاته الصيفيه

يرغب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الحصول على خدمات طارق لامبتي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان لامبتي انتقل إلى صفوف برايتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية عام 2020، ونجح في تقديم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، رغم قلة المباريات التي شارك بها بسبب الإصابات المتلاحقة التي عانى منها.





واوضحت تقارير صحفية أن لامبتي صاحب الـ20 عامًا، قام بتجديد تعاقده مع نادي برايتون الإنجليزي، حتى عام 2025.



