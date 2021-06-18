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توتنهام يستقر على أولى صفقاته الصيفيه

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الحصول على خدمات طارق لامبتي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان لامبتي انتقل إلى صفوف برايتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية عام 2020، ونجح في تقديم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، رغم قلة المباريات التي شارك بها بسبب الإصابات المتلاحقة التي عانى منها.

واوضحت تقارير صحفية أن لامبتي صاحب الـ20 عامًا، قام بتجديد تعاقده مع نادي برايتون الإنجليزي، حتى عام 2025.

ويخطط توتنهام للتعاقد مع لامبتي، وذلك بالتزامن مع استعداد سيرجي أورييه للرحيل هذا الصيف، بعدما أشار اللاعب الإيفواري بأنه غير مستعد لتجديد تعاقده، وتوصل إلى اتفاق لترك السبيرز.

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