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رضا عبد العال ينصح موسيماني بهذا الأمر أمام الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية  السابق أن غياب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق عن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي  سيؤثر بشكل كبير على آداء الأهلي في المباراة ، نظراً لعدم توافر بديل بنفس الكفاءة ،  لذلك أنصح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 والإعتماد على الثنائي محمد شريف و صلاح محسن في مركز رأس الحربة الصريح .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : أكرم توفيق هو الأفضل لتعويض غياب محمد هاني في الجهة اليمنى ، كما أتمنى مشاركة محمود عبد المنعم كهربا من بداية المباراة بدلاً من حسين الشحات نظراً لتراجع مستواه في الآونة الأخيرة ومعاناته من فقدان الثقة .

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