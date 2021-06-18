رضا عبد العال ينصح موسيماني بهذا الأمر أمام الترجي









قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن غياب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق عن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي سيؤثر بشكل كبير على آداء الأهلي في المباراة ، نظراً لعدم توافر بديل بنفس الكفاءة ، لذلك أنصح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 والإعتماد على الثنائي محمد شريف و صلاح محسن في مركز رأس الحربة الصريح .



