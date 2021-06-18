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تشيلسي يقترب من حسم صفقة الموسم

الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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قدم نادي تشيلسي عرضًا مغريًا من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الموسم المقبل.

ويحظى هالاند باهتمام كل الأندية الكبرى في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي قدم عرضًا للتعاقد مع هالاند بقيمة 60 مليون إسترليني، بالإضافة إلى بطاقة المهاجم تامي أبراهام.


وكشفت  دورتموند قد يقتنع بالعرض اللندني، لأنه سيبحث عن مهاجم بديل لهالاند، كما أن الأموال المعروضة تقترب من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب النرويجي خلال الصيف المقبل.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند تبلغ 68 مليون إسترليني، ولا يمكن تفعيله إلا في صيف 2022.

ونجح هالاند في تسجيل 41 هدفًا خلال 41 مباراة في كل البطولات خلال الموسم المنصرم.

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