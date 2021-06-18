"يا شحاتة".. سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني بعد رفضي أداء دور والدته

سميرة عبد العزيز مواليد (1 يونيو 1935 -) ممثلة قديرة بدأت في إذاعة الأسكندرية، وحصلت على بكالريوس تجارة ثم بكالريوس فنون مسرحية متزوجة من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.

حصلت على جائزة التمثيل الأولى من التليفزيون عن دورها في "أم مثالية" و جائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية عن برنامج عن اللغة العربية وجائزة الالتزام في استفتاء جريدة الجمهورية، اختيرت عام 1993 أحسن ممثلة إذاعية، وحصلت على جائزة الإبداع مرتين من مهرجان الإذاعة والتليفزيون و على الميكروفون الذهبي من البرنامج العام بالإذاعة. شاركت في معظم احتفالات الليالي المحمدية واحتفالات المرأة والمكتبات



