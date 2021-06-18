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"يا شحاتة".. سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني بعد رفضي أداء دور والدته
الجمعة 18/يونيو/2021 - 02:47 ص
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قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، إن النجم محمد رمضان شتمها عندما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال الفنية.
وأضافت في تصريحات صحفية: "لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وأنتي عشرين ألف وقا أدبه".
وعبرت عن استيائها إزاء تناول السوشيال ميديا للواقعة قائلة: "ناس شتموني وآخرين دافعوا عني".
سميرة عبد العزيز مواليد (1 يونيو 1935 -) ممثلة قديرة بدأت في إذاعة الأسكندرية، وحصلت على بكالريوس تجارة ثم بكالريوس فنون مسرحية متزوجة من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.
حصلت على جائزة التمثيل الأولى من التليفزيون عن دورها في "أم مثالية" و جائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية عن برنامج عن اللغة العربية وجائزة الالتزام في استفتاء جريدة الجمهورية، اختيرت عام 1993 أحسن ممثلة إذاعية، وحصلت على جائزة الإبداع مرتين من مهرجان الإذاعة والتليفزيون و على الميكروفون الذهبي من البرنامج العام بالإذاعة. شاركت في معظم احتفالات الليالي المحمدية واحتفالات المرأة والمكتبات
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