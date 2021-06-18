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بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"
الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:31 ص
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن حزنها الشديد، بسبب سبب الفنان محمد رمضان لها، وذلك بعد اعتذارها عن المُشاركة معه في عمل درامي.
وقالت سميرة عبد العزيز فى تصريحات صحفية،: "مردتش على الشتايم بتاعته ومش هرفع عليه قضية.. أنا اعتبرت الموضوع منتهي بس ربنا يهديه ويرشده لطريق الخير".
وأضافت: "هو خد الموضوع على نفسه، رغم إنّ الاعتذار ده حريتي الكاملة وأنا حرة، وكنت هعتذر عن المسلسل حتى لو مش هو البطل".
كانت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، صرحت بأن النجم محمد رمضان شتمها عندما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال الفنية.
وقالت: "لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وأنتي عشرين ألف وقا أدبه"، كما عبرت عن استيائها إزاء تناول السوشيال ميديا للواقعة قائلة: "ناس شتموني وآخرين دافعوا عني".
سميرة عبد العزيز مواليد (1 يونيو 1935 -) ممثلة قديرة بدأت في إذاعة الأسكندرية، وحصلت على بكالريوس تجارة ثم بكالريوس فنون مسرحية متزوجة من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.
حصلت على جائزة التمثيل الأولى من التليفزيون عن دورها في "أم مثالية" و جائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية عن برنامج عن اللغة العربية وجائزة الالتزام في استفتاء جريدة الجمهورية، اختيرت عام 1993 أحسن ممثلة إذاعية، وحصلت على جائزة الإبداع مرتين من مهرجان الإذاعة والتليفزيون و على الميكروفون الذهبي من البرنامج العام بالإذاعة. شاركت في معظم احتفالات الليالي المحمدية واحتفالات المرأة والمكتبات
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