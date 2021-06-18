بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

كانت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، صرحت بأن النجم محمد رمضان شتمها عندما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال الفنية.





وقالت: "لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وأنتي عشرين ألف وقا أدبه"، كما عبرت عن استيائها إزاء تناول السوشيال ميديا للواقعة قائلة: "ناس شتموني وآخرين دافعوا عني".





سميرة عبد العزيز مواليد (1 يونيو 1935 -) ممثلة قديرة بدأت في إذاعة الأسكندرية، وحصلت على بكالريوس تجارة ثم بكالريوس فنون مسرحية متزوجة من الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.



