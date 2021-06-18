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تطورات مفاوضات برشلونة مع ديباي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حدثت تطورات جديدة في مفاوضات برشلونة الإسباني مع الهولندي ممفيس ديباي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديباي أصبح على بُعد خطوة واحدة من التوقيع لبرشلونة بعقد يمتد لموسمين فقط دون أي خيارات إضافية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في بداية المفاوضات كان الحديث عن عقد لثلاثة مواسم لكن ديباي أراد أن ينتهي عقده في موسم 2022/2023 بدون وجود موسم اختياري حتى يملك حرية التفاوض بشأن التجديد في وقت لاحق إذا شعر بالراحة مع الفريق.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن البرسا وافق على رغبة ديباي الذي تخلى عن عروض أكبر من برشلونة من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أراد النجم الهولندي العمل مع مديره الفني السابق كومان مُجددًا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ديباي سيكون صاحب اليد العليا لاتخاذ قراره حول مستقبله وفي حال لم تكن الأمور جيدة في برشلونة سيكون لديه إمكانية البحث عن مخرج وضمان الحصول على مكافأة انتقال في فريق آخر مع رحيله مجانا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة سعيدة بالتزام ديباي باتفاقه مع النادي منذ شهر أكتوبر الماضي الذي لم يتراجع عنه بعكس فينالدوم الذي رفض ارتداء قميص النادي الكتالوني بعدما عرض عليه باريس سان جيرمان ضعف الراتب المقدم من البرسا.
 

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