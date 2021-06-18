الإتربي: وفرنا 100 مليون جنيه لنادي الزمالك وحملة التبرع فكرة أوروبية









أكد محمد الإتربي نائب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة المعينة برئاسة حسين لبيب تمكنت من توفير مبلغ 100 مليون جنيه خلال الفترة القليلة الماضية في الوقت الذي تم تسديد جزء كبير من مستحقات اللاعبين.





وأوضح الإتربي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البريمو، أن اللجنة المعينة تخوض واحدة من المهام الصعبة للغاية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالإضافة إلى مختلف الألعاب الأخرى.





فيما أكد أن القلعة البيضاء نجحت في سداد جزء كبير من مستحقات لاعبي كرة القدم على رأسهم التونسي فرجاني ساسي، بالإضافة إلى حصول اللجنة المعينة على توقيع اللاعب سيف الدرع الذي سينضم لفريق كرة اليد.



