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استمرار الغموض حول مستقبل نجم برشلونة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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  استمرار غموض مستقبل ديمبلي مع مسؤولي برشلونة ونجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، حول موقف اللاعب الذي تجاهل لفترة طويلة محادثات التجديد للنادي الكتالوني.


ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه كان من المتوقع حدوث تواصل بين إدارة برشلونة ووكلاء ديمبلي، وتم ذلك في النهاية عبر الهاتف.

وأضافت: "يرى النادي أنه من الإيجابي أنهم تمكنوا أخيرًا من تبادل الآراء مع وكلاء الفرنسي، والاجتماع رغم أنه كان عبر الهاتف لكنه خدم برشلونة لشرح موقفهم والمطالبة ببدء المفاوضات لتجديد عقده".

وأشارت إلى أن برشلونة يريد التوصل لاتفاق لتجديد عقد ديمبلي قبل نهاية يورو 2020.

وكشفت: "إذا لم يتم ذلك سيطرح النادي ديمبلي للبيع في سوق الانتقالات الصيفية، وقد حدد النادي بالفعل المبلغ المطلوب لرحيل اللاعب الفرنسي"

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي الحالي مع برشلونة في صيف 2022، ويمكنه الرحيل مجانا إذا لم يتوصل لاتفاق للتجديد مع النادي.

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