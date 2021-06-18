Advertisements

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


يواصل نادي برشلونة مفاوضاته مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لحسم التعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ديباي بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع لبرشلونة، بعقد يمتد لموسمين فقط دون أي خيارات إضافية.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية: "في بداية التفاوض كان الحديث عن عقد لثلاثة مواسم، لكن ديباي أراد أن ينتهي عقده في موسم 2022-2023، دون وجود موسم اختياري لكي يملك حرية التفاوض بشأن التجديد في وقت لاحق إذا شعر بالراحة مع الفريق".

وتابعت: "النادي وافق على رغبة ديباي، الذي تخلى عن عروض أكبر من برشلونة من يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، حيث أراد اللاعب العمل مع مدربه السابق كومان مُجددًا".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يحدد شرطه للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 37 مريضًا بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 10 دقيقة

التعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مصطفى قمر بعد زفاف ابنه

منذ ساعتين و 22 دقيقة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاوضات برشلونة مع ديباي

منذ أقل من ساعة

تشيلسي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

تطورات مفاوضات برشلونة مع ديباي

03:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة