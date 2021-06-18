برشلونة على أعتاب صفقة مدوية









يواصل نادي برشلونة مفاوضاته مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لحسم التعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ديباي بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع لبرشلونة، بعقد يمتد لموسمين فقط دون أي خيارات إضافية.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية: "في بداية التفاوض كان الحديث عن عقد لثلاثة مواسم، لكن ديباي أراد أن ينتهي عقده في موسم 2022-2023، دون وجود موسم اختياري لكي يملك حرية التفاوض بشأن التجديد في وقت لاحق إذا شعر بالراحة مع الفريق".





وتابعت: "النادي وافق على رغبة ديباي، الذي تخلى عن عروض أكبر من برشلونة من يوفنتوس وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، حيث أراد اللاعب العمل مع مدربه السابق كومان مُجددًا".



