هالاند يكشف عن حلمه العظيم

أكد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أن بطولة دوري أبطال أوروبا هي حلمه العظيم، مُشيرًا إلى أنه يتمنى أن يرفع الكأس ذات يوماً.

ووفقا لما نقلته صحيفة"سبورت" الإسبانية: قال هالاند "كنت أفكر في دوري الأبطال طوال حياتي".





وأضاف: "ربما أحظى بدافع إضافي بنسبة 1%، حين أدخل لأرض الملعب أثناء النشيد، ودوري الأبطال هو حلمي العظيم".





وتابع: "أتمنى أن أحقق لقب دوري الأبطال يومًا ما، وأكون قادرًا على رفع هذه الكأس، حيث سيكون أمرًا لا يُصدق".





وأشار إلى أنه في وقت فراغه أثناء استماعه للموسيقي يضع نشيد دوري الأبطال، ضمن أغانيه المفضله موضحا: "كنت أفعل ذلك منذ عامين، لأنه نشيد جيد".



