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تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة أسكتلندا في كأس أمم أوروبا
الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:09 ص
محمد نادر
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يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الاسكتلندي في مجموعات أمم أوروبا (يورو2020).
ومن المقرر أن تنطلق بدايه المباراه عن الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، على ستاد ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الأوروبية.
ويتواجد المنتخب الانجليزي في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات كرواتيا وجمهورية التشيك والمنتخب الاسكتلندي.
واستطاع منتخب انجلترا، الفوز في أولى مبارياته على المنتخب الكرواتي، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ستاد ويمبلي.
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