تعرف على أولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليدز يونايتد فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب اولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



