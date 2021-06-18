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تعرف على أولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليدز يونايتد فى الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب اولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اعلن جدول ترتيب البطولة للموسم الجديد هذا الأسبوع.

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