تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة أوروجواي فى كوبا أمريكا

يواجه منتخب الأرجنتين غدا السبت نظيره منتخب أوروجواي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة فى البرازيل.





وجاءت تشكيلة الأرجنتين المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز





الدفاع: مونتيل، كوارتا، أوتاميندي، تاجليافيكو





الوسط: دي باول، باريديس، لو سيلسو



