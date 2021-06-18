موعد مباراة منتخب أوكرانيا المقبلة في كأس أمم أوروبا يورو 2020





يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة أوكرانيا والنمسا وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات للمجموعة الثالثة في بطولة يورو 2020 التي تأجلت للعام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

تمكن منتخب أوكرانيا من الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية ليحرز أول ثلاث نقاط له في المجموعة وبهذا الفوز سيتمكن منتخب أوكرانيا من المنافسة على حجز مقعد في أفضل مركز ثالث لحسم تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة.

وعلى صعيد آخر، خسر منتخب النمسا في مباراته في الجولة الثانية من منتخب هولندا ب ليحتل بها المركز الثاني متساويا مع أوكرانيا صاحبة المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أوكرانيا والنمسا يوم الإثنين 21 يونيو 2021 على أرينا ناسيونالا في رومانيا، حيث يعتبر ملعب ستيوا بوخارست الروماني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



