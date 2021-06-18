موعد مباراة منتخب ألمانيا المقبلة في كأس أمم أوروبا يورو 2020





يسعى منتخب ألمانيا لمواجهة منتخب البرتغال وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وخسر منتخب ألمانيا في مباراته في الجولة الأولي من منتخب فرنسا بهدف نظيف ليحتل المركز الثالث متساويا مع المجر صاحبة المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

وعلى صعيد آخر، فاز منتخب البرتغال على منتخب المجر بثلاثية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة، حيث يتساوى مع فرنسا صاحبة المركز الثاني ولكنه متفوق عليها بفارق الأهداف حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا والبرتغال يوم السبت 19 يونيو 2021 على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ في ألمانيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



