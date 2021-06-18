Advertisements

موعد مباراة منتخب ألمانيا المقبلة في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:26 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

يسعى منتخب ألمانيا لمواجهة منتخب البرتغال وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وخسر منتخب ألمانيا في مباراته في الجولة الأولي من منتخب فرنسا بهدف نظيف ليحتل المركز الثالث متساويا مع المجر صاحبة المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.
وعلى صعيد آخر، فاز منتخب البرتغال على منتخب المجر بثلاثية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة، حيث يتساوى مع فرنسا صاحبة المركز الثاني ولكنه متفوق عليها بفارق الأهداف حتى الآن.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا والبرتغال يوم السبت 19 يونيو 2021 على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ في ألمانيا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

هالاند يكشف عن حلمه العظيم

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستقر على بديل ساسي

منذ أقل من ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك

06:38 ص

عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة