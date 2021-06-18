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رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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فتح رضا عبد العال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، والمحلل الرياضي عبر قناة Ten الفضائية، النار على أحمد عيد لاعب الأبيض، بعد مستواه في مباراة أسوان.

كما أكد عبدالعال أن شيكابالا كان بمثابة نقطة التحول في مواجهة القلعة البيضاء ضد فريق نادي أسوان والتي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة، مساء أمس الخميس.

وأشار عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، إلى أن الشوط الأول من مباراة الزمالك وأسوان كان عبارة عن عك كروي في الوقت الذي ظهرت فيه بعض علامات الاستفهام حول التشكيل الأساسي الذي دخل به كارتيرون وبالأخص بسبب مستوى أحمد عيد ومروان حمدي.

وأضاف، " الأداء لم يتحسن سوى بنزول محمود عبد الرازق شيكابالا والذي أظهر بصماته بصورة سريعة للغاية ونجح في أن يصنع الهدفين الثاني والثالث للمارد الأبيض".

وأختتم، " أحمد عيد لا يصلح للعب في نادي الزمالك ويجب محاسبة المسؤول عن تصعيده من قطاع الناشئين خاصةً أنه لا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن أو يعرف المطلوب من اللاعب في هذا المركز".

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