أخصائي حالات حرجة يكشف لـ"الفجر" آلية زراعة منظم ضربات القلب ومحاذير ما بعد الجراحة.. ويرد على إمكانية عودة "إريكسن" للملاعب مجدداً

يتابع عشاق الساحرة المستديرة في كل بقاع العالم، تطورات الحالة الصحية للاعب الدنمارك كريستيان إريكسن، الذي سقط على أرض الملعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا السبت الماضي.





إصابة إريكسن لاعب الدنمارك





وأصيب إريكسن نجم وسط الدنمارك ولاعب إنتر ميلان الإيطالي، بنوبة قلبية في أولى مواجهات منتخب بلاده ببطولة "يورو 2020"، والتي أقيمت أمام فنلندا بـ"كوبنهاجن".





وتواصل الفجر الإلكتروني مع الدكتور محمد ممدوح عبدالمعبود، أخصائي رعاية حالات حرجة بالقصر العيني، وعضو في الزمالة المصرية لأمراض الباطنة والحالات الحرجة، لمعرفة تفاصيل إصابة إريكسن، وإمكانية عودته للملاعب مجدداً بعد زراعة منظم ضربات القلب في جسده.





جهاز تنظيم ضربات القلب ومخاطره





ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمعبود، إن جهاز تنظيم ضربات القلب لا يوجد له أية مخاطر على صحة الإنسان، ولا يعيق عن ممارسة الرياضة "الخفيفة".





إرشادات ما بعد زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب





وأوضح عبدالمعبود، أن زراعة الجهاز داخل الجسم هدفها تنظيم ضربات القلب، وذلك يتطلب السير على بروتوكول علاجي معين، والبعد عن ممارسة الرياضات العنيفة، التي تحتاج إلى بذل جهد كبير، لمدة لا تقل عن 3 أشهر وقد تمتد إلى 6 في بعض الحالات.





كيف يتم تركيب الشريحة؟





وحول آلية زراعة جهاز منظم ضربات القلب، أوضح أخصائي رعاية الحالات الحرجة، أن العملية عبارة عن تركيب شريحة عبر تدخل جراحي بسيط، يتم خلاله توصيل أسلاك تعطي نبضات من 5 إلى 15 سنة كتقييم.





وأشار عبدالمنعم، إلى أنه حال كانت "بطارية" الجهاز سليمة، يتم عمل معايرة فقط لتنظيم حركتي الانقباض والانبساط في عضلة القلب، وهو ما يتطلب حصول المريض على راحة.





ما يحتاج إليه المريض بعد زراعة منظم ضربات القلب





وأكد الدكتور عبدالمعبود، على ضرورة المتابعة الدورية للمريض، وإجراء رسم القلب، لعمل تقييم متتابع، مضيفاً: "بيتم عمل تقييم للمريض على المشاية، ويوضع بروتوكول للمحافظة، إلى جانب عمل تقييم لضربات القلب ووضعها".





وأشار إلى ضرورة اتباع المريض بعض الإرشادات المتمثلة في البعد عن الأشياء المعدنية، والحفاظ على الشريحة التي تم زراعتها وتحديداً في أول شهر لمنع حدوث أية عدوى بكتيرية، والبعد عن التدريبات العنيفة.





البروتوكول العلاجي المتبع بعد تركيب الجهاز





وشدَد الدكتور محمد ممدوح عبدالمعبود على ضرورة اتباع بروتوكول علاجي لفترة زمنية، تتضمن أدوية لحالات السيولة "بحدود"، مؤكداً على تجنب تناول أدوية دون إشراف الطبيب المعالج، والبعد عن الأمور المرهقة والعنيفة في الحياة اليومية.





هل يعود إريكسن للملاعب مجدداً؟





وفيما يتعلق بإمكانية عودة إريكسن لاعب الدنمارك للملاعب مجدداً، أكد أخصائي رعاية الحالات الحرجة، أن لاعبي الرياضات العنيفة التي تتطلب جهداً كبيراً يمكنهم ممارسة حياتهم الطبيعية، بعد مرور 6 أشهر من زراعة جهاز تنظيم القلب.



