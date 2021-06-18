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موسيماني يجهز خطة لإيقاف خطورة نجم الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لخوض المباراة الهامة أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.


ويبحث بيتسو موسيماني عن الخطة الأمثل لإيقاف خطورة الترجي التونسي، حيث أن الليبي حمدو الهوني، الجناح الأيسر للفريق التونسي، يمثل صداع في رأس المدير الفني الجنوب إفريقي.

ويفاضل موسيماني، بين رامي ربيعة وأكرم توفيق للدفع بأحدهما في مركز الظهير الأيمن للحد من خطورة اللاعب.

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