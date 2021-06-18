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موسيماني يصدم ثلاثي الأهلي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، استقر على الاطاحة بـ 3 مهاجمين خارج القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب موسيمانى من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تسويق الثلاثي مروان محسن، والكونغولي والتر بواليا، والسنغالي أليو بادجية، حتى يتمكن النادى من تحقيق أقصى استفادة مالية، من وراء بيعهم، لاستخدام هذه الأموال فى التعاقدات الجديدة.

وتأتى رغبة موسيمانى فى الاستغناء عن المهاجمين الثلاثة، لإفساح المجال أمام إبرام صفقات جديدة، بمهاجمين، يكون فى استطاعتهم ترجمة الفرص إلى أهداف أمام المرمى فى المباريات المختلفة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي التونسي غدا السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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