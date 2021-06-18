نجم الأهلي يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يستعد لمغادرة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة بعد اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته.





وأوضحت تقارير صحفية أن أجايي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وطلب منه الموافقة على رحيله لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وطلب الأخير من اللاعب تأجيل الأمر لحين الانتهاء من مواجهتي الذهاب والإياب أمام الترجي.





ويمتلك اللاعب عرضين احتراف في الدوري التركي للانتقال في الميريكاتو الصيفي الحالي، وتدرس اللجنة العروض المقدمة لللاعب قبل اتخاذ أي قرار بشأن رحيله عن الفريق.



