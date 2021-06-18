بيراميدز يرحب برحيل نجمه إلى الزمالك













وافق مسؤولو نادي بيراميدز على رحيل جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، اللاعب البوركيني إيريك تراوري، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





رحيل إيريك تراوري إلى الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز، أن مسؤولي القلعة السماوية يرحبون ببيع إيريك تراوري، إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية حال وصول عرض له مناسب.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك يرغبون فى الحصول على خدمات المهاجم إيريك تراوري، جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأكمل المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، يرغب في ضم جناح بيراميدز في الموسم الجديد لأنه لاعب متعدد المراكز.



