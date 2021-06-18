بيراميدز يقترب من القيام بمجذرة خلال فترة الإنتقالات

استقر جهاز الكرة بنادي بيراميدز على رحيل عدد كبير من لاعبيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، فى ظل عدم تحقيق أى استفادة فنية مطلوبة منهم فى الفترة الماضية.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن إدارة بيراميدز أبلغت الأوروجويانى دييجو رولان، بعدم ضمه نهائيا الموسم المقبل من ديبورتيفو لاكورونيا الإسبانى، بعد انتهاء الموسم الجاري.





وأضافت: "هناك حالة من عدم الرضا من جانب الجهاز الفني للنادي عن المستوى الذى ظهر به المحترف الأوروجويانى خلال الفترة الماضية".





وأوضحت أن إدارة بيراميدز استقرت على خطوة البحث عن رأس حربة جديد، من أجل تطوير الشق الهجومى للفريق.



