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الزمالك يستقر على بديل ساسي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقر جهاز الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال تواصله مع حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، على خطة تعويض رحيل المحترف التونسى فرجانى ساسى.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن كارتيرون طالب بضم لاعب محلي وآخر اجنبي في مركز خط الوسط لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأضافت:"يفاضل الفرنسي في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب محلي مثل مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، ومحمد مجلى، لاعب المقاولون، كما دخل أكثر من لاعب اجنبي محترف في الدوريات الخليجية، دائره اهتمامات القلعة البيضاء لبحث إمكانية التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي".

وعزز الزمالك صدارته لترتيب الدوري بعد تغلبه على اسوان بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين ستاد القاهرة الدولي في الجولة 26 من الدوري.

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