اليوم.. الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلادها اليوم

طتحتفل الفنانة المعتزلة نورا، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ67، وهي مواليد القاهرة وهي شقيقة الفنانة بوسي.





نورا حاصلة على بكالوريوس تجارة، اعتزلت التمثيل في عام 1996، وارتدت الحجاب، وسبق لها الزواج من الفنان حاتم ذو الفقار كما سبق لها الزواج من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل لكن انفصلا في عام 1998.





وبدأت نورا مشوارها الفنى وهى طفلة فى السينما، حيث شاركت فى فيلم "وفاء للأبد" عام 1962، وبعدها بعامين شاركت فى فيلم "لوكاندة الفردوس"، وفى عام 1965 قدمت أيضاً دوراً فى فيلم "الاعتراف" وفيلم "الليالى الطويلة" بعدها بثلاثة أعوام.



